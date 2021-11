La Frasca, ecco il progetto di riqualificazione per il parco archeologico

La discussione per apportare delle modifiche è nella fase clou. L’emendamento è pronto ad atterrare in consiglio comunale e riguarda soprattutto le garanzie per i concessionari delle “casette di legno”. I quali avranno delle nuove strutture (quelle attuali verranno abattute) più all’interno. Stiamo parlando della riqualificazione della Frasca e della variante urbanistica all’area che sarà approvata presto in assise. Un progetto, quello dell’Authority, che come è noto prevede il recupero di siti archeologici che riguardano tre aree, Cappelletto, Columna, Torre Bertalda. Nella prima verrà collocata una struttura di servizio, chiamata “Polo didattico e servizi”, contenente una serie di funzioni: informazioni sul sito, possibilità di prenotazione di visite guidate, audio guida, servizi igienici, bookshop, laboratori per svolgere attività didattiche (corsi di archeologia sperimentale per bambini e ragazzi). I ritrovamenti saranno lasciati in vista e il percorso pedonale, se necessario, avverrà mediante una passerella in legno. Nell’area Columna sarà realizzata una struttura chiamata “Polo ricreativo e servizi”, nella quale figurano, oltre all’info point e alla possibilità di prenotazione biglietti, anche un bar caffetteria/ristorante. Secondo il progetto un’installazione necessaria vista la lunghezza del percorso di visita, circa 3 chilometri. Infine, l’area Torre Bertalda, che sarà dotata di un percorso attrezzato per esercizi sportivi, data la sua specificità che si adatta bene a questo tipo di attività, anche con passeggiate in biciclette e a cavallo. Inoltre, per garantire un accesso agevole nelle aree oggetto di riqualificazione sono stati previsti, in prossimità di ciascuna zona archeologica, tre parcheggi per la sosta di automobili. Due ricadranno nel territorio di Civitavecchia, la terza, nelle vicinanze di Torre Bertalda, ricadrà invece nel Comune di Tarquinia.