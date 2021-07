La Frasca brucia, vasto incendio nella zona del Camping

Un vasto incendio si sta sviluppando nella zona della Frasca. Le fiamme a causa del forte vento hanno raggiunto la zona del Camping La Frasca costringendo chi si trovava lì a fuggire in preda al panico. Situazione preoccupante anche perchè sembra siano esplose anche delle bombole di gas presenti nel campeggio. Sul posto da qualche ora sono presenti Vigili del Fuoco e Carabinieri che sono al lavoro per cercare di domare l’incendio. Ignote al momento le cause delle fiamme.