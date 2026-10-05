“La forza della pace cresce con ogni nuova voce che si unisce”

I promotori: "In quanto organizzatori della mobilitazione per la pace e il disarmo di domenica scorsa, ringraziamo tutte le cittadine e i cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo. I sottoscritti partiti locali: Sinistra Italiana – AVS Europa Verde – AVS Partito Democratico Partito Socialista Italiano Rifondazione Comunista E le associazioni: Comunità Energetica Rinnovabile Solidale “A Tutto Sole aps” ANPI sezione “Antonio Margioni” Il Paese che vorrei Le Voci

In quanto organizzatori della mobilitazione per la pace e il disarmo di domenica scorsa, ringraziamo tutte le cittadine e i cittadini, numerosi, che hanno scelto di esserci, dimostrando che quando i temi sono condivisi, la comunità sa unire le proprie forze. Il centro della città si è acceso di speranza, animato da bellissimi cartelli, bandiere colorate, letture toccanti e riflessioni necessarie.

Nonostante il mancato patrocinio iniziale, l’Amministrazione Comunale ha poi partecipato all’evento, comunicando di aver accolto la nostra richiesta di aderire al “Giro d’Italia per la Pace” con iniziative che si terranno a dicembre: per questo la ringraziamo pubblicamente, ci saremo! La forza cresce con ogni nuova voce che si unisce.