La Fondazione Cariciv saluta e ringrazia il vescovo emerito Marrucci

Il Vescovo emerito Luigi Marrucci è stato salutato dal CdA della Fondazione Cariciv nei giorni scorsi presso il teatro della Fondazione Cariciv a piazza Verdi. La cerimonia di saluto al Vescovo che per anni ha guidato la diocesi locale è stata particolarmente toccante con Marrucci che ha narrato gli anni e le esperienze passate. “In questi anni come nei precedenti sono stato felice di aver sempre servito la Chiesa e non essermene mai servito. Questo era il mio scopo e questo ho fatto in questi anni da pastore”. Toccanti anche le parole del presidente Sarracco che ha raccontato il rapporto di vicinanza che ha da sempre avuto don Marrucci con la Fondazione Cariciv “Siamo felici che nonostante sia finito il suo mandato rimarrà a Civitavecchia e continuerà a dire le sue preghiere per noi e per la nostra città come fatto in passato”.