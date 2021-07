La Fondazione Cariciv e Book Faces presentano Libri con le stelle

Dopo un periodo di chiusure forzate dovute alla pandemia Covid, l’associazione culturale Book Faces e la Fondazione Cariciv hanno sentito la forte esigenza di tornare a fare e a offrire cultura. Con l’intendimento di donare alla cittadinanza eventi di rilievo e sulla base delle esperienze fatte negli scorsi anni abbiamo voluto realizzare una rassegna libraria di altissimo livello, portando a Civitavecchia autrici e autori pluripremiati e di indiscussa qualità. Tra loro abbiamo vincitori di Premi Strega, Scerbanenco, Bancarella, John Fante e finalisti a premi altrettanto rinomati, come il Campiello e lo Stresa. Il cartellone della rassegna prevede 10 appuntamenti: 5 saranno all’aperto presso il Parco della Resistenza dal 10 luglio al 27 agosto; gli altri si terranno presso il Teatro della Fondazione Cariciv in Piazza Verdi dal 10 settembre al 12 novembre. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 19,00. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. Gli autori sono Daniele Mencarelli (Mondadori), Simona Baldelli (Sellerio), Simone Tempia (Rizzoli), Roberto Costantini (Longanesi), Imma Vitelli (Longanesi), Luca Di Fulvio (Rizzoli), Roberto Venturini (SEM), Giulia Caminito (Bompiani), Piergiorgio Pulixi (Rizzoli) e Antonella Lattanzi (HarperCollins). È stato possibile allestire questo prestigioso cartellone letterario grazie soprattutto alla sensibilità e alla lungimiranza della Fondazione Cariciv, che ha approvato e finanziato il nostro progetto. La gratitudine di Book Faces va anche a chi ha sostenuto questa iniziativa e ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. In particolare, Civitavecchia Rugby Centumcellae, Ombrellificio Pianelli, CVM srl, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Oro In di Mario Girelli, Le delizie di Nonna Rosa, Démodé cocktail bar, Gorizio Gomme, Palestra VIP Club, Estetica Annalaura, Taverna dell’Olmo e Ristocatering La Nona. La libreria Dettagli rappresenterà il punto vendita librario per tutti e dieci gli eventi. “Dopo mesi di chiusura il nostro territorio ha sempre più bisogno di appuntamenti ed eventi culturali. Book Faces realizzerà questi incontri con autori di primissimo livello che verranno a Civitavecchia ad illustrare le opere scritte. Come Fondazione non potevamo non sposare questo progetto che mira a diventare ogni anno più grande” ha dichiarato Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv. Soddisfatto il presidente di Book Faces Marco Salomone.