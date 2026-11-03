Promuovere la cultura della prevenzione, della salute e del benessere femminile attraverso il dialogo tra esperti e cittadinanza: con questo obiettivo la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Civitavecchia organizza l’incontro-tavola rotonda “Il Benessere della Donna – Nel mezzo del cammin de la sua vita”, in programma venerdì 6 novembre alle ore 17.00, presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, si propone di offrire un momento di approfondimento e confronto sui cambiamenti che caratterizzano la fase centrale della vita della donna, evidenziando l’importanza di un approccio integrato che tenga conto non solo degli aspetti clinici, ma anche del benessere psicofisico, alimentare, relazionale e tecnologico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Presidente della FIDAPA BPW Italy Sezione di Civitavecchia, Paola Rita Stella, del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, della Presidente del Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia Gabriella Sarracco e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia Gaetano Starace.

Seguiranno gli interventi di qualificati professionisti che offriranno contributi specialistici da differenti prospettive:

· Maria Letizia Meggiorini, ginecologa;

· Marco Di Gennaro, cardiologo;

· Valeria Covacci, esperta in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

· Maria Giuseppina Onesti, chirurgo plastico;

· Paolo Poletti, esperto di Cyber Security e Intelligenza Artificiale.

L’originalità dell’iniziativa risiede proprio nella sua impostazione multidisciplinare, che consentirà di affrontare il concetto di benessere femminile in tutte le sue dimensioni: dalla prevenzione ginecologica e cardiovascolare alla corretta alimentazione, dall’attenzione all’immagine e alla qualità della vita fino alla tutela della persona nell’ambiente digitale, oggi sempre più presente nella quotidianità.

La FIDAPA BPW Italy, da sempre impegnata nella valorizzazione del ruolo della donna nella società e nella promozione della cultura, della formazione e dell’inclusione, rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, offrendo un’occasione di informazione e crescita aperta a tutti i cittadini.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.