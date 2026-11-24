Riceviamo e pubblichiamo. La Ficoncella riapre, ma solo sulla carta. La realtà racconta altro: tre vasche su cinque restano chiuse, l’acqua è scarsa e la temperatura risulta sensibilmente più bassa rispetto a quella che ha sempre caratterizzato il complesso termale. Dopo settimane di chiusura, disagi e blande assicurazioni, i cittadini si trovano davanti a una struttura che opera in condizioni ridotte senza che sia stato fornito un quadro chiaro e completo su quanto accaduto (lavori di trivellazione e monitoraggio dei pozzi) e su cosa ancora debba essere fatto. Ci chiediamo se questa sia davvero una soluzione oppure semplicemente un tentativo di mettere una pezza a una situazione che continua a presentare più ombre che certezze. Ad oggi mancano risposte fondamentali: qual è il reale stato della sorgente? Perché tre vasche restano inutilizzabili? Quali interventi sono stati effettuati? Quali sono i tempi per il completo ripristino? E soprattutto, esiste un piano preciso oppure si naviga ancora a vista?

Ancora una volta la cittadinanza è costretta ad accontentarsi di informazioni generiche e frammentarie da parte di una Amministrazione più che mai ambigua e reticente, mentre un patrimonio storico e identitario della città continua a subire un declino che appare senza una chiara strategia di rilancio (che non può essere il Fondo Immobiliare). Il Comitato Ficoncella Libera non intende accettare che una delle risorse più importanti del territorio venga restituita ai cittadini in condizioni palesemente ridotte senza spiegazioni puntuali e verificabili. La riapertura di una struttura pubblica non può trasformarsi in un’operazione di facciata. I cittadini meritano rispetto, verità e trasparenza. Non slogan, non annunci di merito, ma fatti concreti. A breve verrà comunicata data della manifestazione popolare.

La Ficoncella non è tornata alla normalità. Fingere il contrario significherebbe prendere in giro i cittadini.

Comitato Ficoncella Libera