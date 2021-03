“È stata una camminata imbarazzante quella di stamattina”. E’ quanto afferma un cittadino che ci segnala uno stato di assoluto degrado alla Ficoncella. “Qui ci sarebbe da bonificare l’intera zona. Ho trovato di tutto: calcinacci, vernici, materassi, plastiche di tutti i tipi, pneumatici. Secondo me il Comune, meglio il sindaco, dovrebbe far presente che esiste un ecocentro gratuito in città”.