L'appuntamento per l'iniziativa è per l'8 marzo al Moretti Della Marta

Dopo il successo della DoddieCup 555 nel 2023, Rob Wainwright ha lanciato la più grande sfida di raccolta fondi mai realizzata con All Roads Lead to Rome 2024, in aiuto della My Name’5 Doddie Foundation.

I Dodd1e’5 Gr4nd S7ammers visiteranno tutti e 6 gli stadi nazionali, iniziando a Murrayfield il 28 febbraio, visitando Dublino, Cardiff, Twickenham e Parigi prima del fischio finale dell’8 marzo a Roma.

I membri della squadra rappresentano non solo i giocatori colpiti dalla MND nella comunità del Rugby, ma anche i giocatori di tutti gli sport, insieme agli amici e alle famiglie colpiti da questa malattia devastante. La Fondazione My Name’5 Doddie ha fatto enormi progressi negli ultimi anni nella ricerca e nella cura della MND, facendo sempre molto affidamento sugli sforzi di raccolta fondi da parte di tutti.

Grazie all’impegno degli OLD RUGBY CIVITAVECCHIA la squadra Dodd1e’5 Gr4nd S7ammers sarà ospite al Moretti Della Marta, così come hanno fatto altri 29 club rugbitici delle diverse 6 Nazioni, prima di andare a Roma 8 di Marzo, per vivere, costruire ed aumentare la consapevolezza della MND condividendo le proprie storie.

https://www.doddiesgrandslam.com/