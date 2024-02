“La diretta streaming in consiglio comunale grazie ai fondi del Pnrr”

L’amministrazione comunale di Santa Marinella sta predisponendo un bando per la diretta in streaming delle sedute di consiglio comunale un progetto che sarà finanziato con fondi Pnrr. Lo hanno confermato il sindaco Tidei e il presidente del consiglio Emanuele Minghella che hanno anche ribadito che la decisione era stata già presa da tempo e non di certo perché suggerita da qualche esponente di opposizione. “Siamo di nuovo in procinto di ripristinare questo servizio che riteniamo sia di massima utilità ma anche una garanzia di assoluta trasparenza. La diffusione la più ampia possibile dei lavori del consiglio che è anche il luogo deputato all’esamina pubblica degli atti amministrativi più importanti credo sia un atto di grande democrazia e trasparenza . Non possiamo che essere favorevoli al fatto che una diretta streaming possa dare massima pubblicità anche alle tante iniziative e progetti per la città che vengono portati, con le apposite delibere all’approvazione del consiglio. Ovviamente, trattandosi di un affidamento esterno di un servizio bisogna rispettare alcuni importanti passaggi proprio per garantire a tutti gli interessati esperti o società specializzate del settore- di partecipare ad un bando pubblico, che stiamo predisponendo e che auspichiamo di poter concludere quanto prima”.