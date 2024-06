“La destra di governo, che sa fare solo opposizione”

Riceviamo e pubblichiamo. In questi giorni la Provincia e Civonline, i canali informativi gestiti del candidato Grasso, ci stanno riempendo le giornate con dichiarazioni mirabolanti di membri del Governo Meloni sul nostro luminoso avvenire se votiamo per il prode balilla Grasso. Ad esempio sul Phase Out, Grasso ha fatto venire in visita a Torrevaldaliga nord un certo Barbaro, sottosegretario all’Ambiente, (ho visto sul suo curriculum si intende di sport). E quindi con spirito sportivo l’ha sparata grossa, più grossa di tutti! “E’ tutto apposto! Abbiamo fatto tutto!” basta che votate Grasso e magicamente ci sarà l’area di crisi complessa e investitori sulle rinnovabili! “. E’ infatti in corso una gara, come ha ben scritto TRC, a spararle una più grossa dell’altra

Io capisco che il mestiere del politico sia per certi versi duro e che ci siano obblighi da rispettare in un partito, andare in giro ogni elezione a fare campagna elettorale anche per perfetti sconosciuti del tuo partito in luoghi che non conosci. Ma questo Barbaro, sta al governo o all’opposizione? Perché se lui è “veramente” un sottosegretario del Governo Meloni, basta un semplice Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e il made in Italy e metà di quanto afferma è fatto. Ma è cosa di mezz’ora! Tarquinia è cosi che ci è rientrata nelle Aree di crisi nel 2016. Oppure la Vice Presidente Angelilli, protegge di Grasso, oltre che Forman portuale, che al contrario di Barbaro ha anche una delega pertinente e per cui non dovrebbe sparare tutte queste c….., oggi ha parlato di incontri al Comitato Tecnico, ( “in Italia quando non vuoi fare nulla fai una Commissione” – B. Craxi), ma perché non invia una richiesta ufficiale come Regione ad Adolfo Urso, e sempre in mezz’ora il decreto è fatto! Ma l’eolico off shore, non è più di moda?! Perché non fanno tirare fuori a Mussolino il progetto farsa per l’hub portuale dell’Adsp Mtcs?

Anche con loro non resisto dall’incanto prolungato della citazione:

“……, Civitavecchia che inizialmente non era coinvolta, si rimette in gioco per la partecipazione al bando per la realizzazione delle infrastrutture e dei cantieri di terra funzionali all’eolico offshore, tornando al centro della strategia nazionale di questo settore. Un’opportunità straordinaria per lo sviluppo dell’economia laziale che ha intrapreso in maniera convinta la strada della decarbonizzazione attraverso la transizione energetica e che permetterà di continuare a lavorare per costruite una proposta integrata di progetti concreti e fattibili, anche grazie lo sfruttamento dell’energia del vento, che può giocare un ruolo importante per la Regione Lazio”, ha concluso l’assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli. (Gennaio 2024)

Io me lo chiedo spesso ma questi, Angelilli, Barbaro, Urso, stanno all’opposizione o al Governo! Non si capisce! Sono ologrammi, avatar digitali, che la Meloni manda in giro per il Paese mentre Giorgia governa, perché ogni giorno dicono una cosa che faranno domani, ma che poi non fanno mai.

Sono incapaci? semplicemente ignoranti? o non gliene frega nulla di quello che dicono, tanto loro ce l’hanno fatta, so onorevoli, per cui io so io e voi non siete un c…! Per cui ci prendono in giro!

Un po’ come la filosofia del prode balilla Grasso, che ha iniziato come portavoce di Pietro Tidei, poi nel Pds con Moscherini, con cui passò a destra. Poi di nuovo nell’Ulivo con Ciani e poi di nuovo a destra, fino ad ottenere la candidatura come rappresentante dell’ortodossia missina. Atteggiamento coerente per cui, come in tanti sanno, in Porto è soprannominato: Juke Box.

In questi giorni di campagna elettorale poi, il suo trasformismo senza identità, sta tirando fuori delle autentiche performance. A qualsiasi associazione o categoria che incontra lui dice che “il loro programma è il suo programma”. Quale esercizio

dialettico e di finezza intellettuale, per giustificare che non sa quello che deve fare, ma che vuole lo stesso governare.

Comunque io sono certo che i cittadini di Civitavecchia che sono sull’orlo di un burrone, proprio grazie a politici come Massimiliano Grasso, sapranno tra una settimana cambiare pagina. E Sceglieranno un uomo delle istituzioni che ha una credibilità e uno spessore che per Civitavecchia sono una opportunità come Paolo Poletti. Paolo per Civitavecchia rappresenta un’autentica speranza, anche considerando chi ha di fronte. Paolo non racconta “fregnacce”, non fa promesse, il programma se lo è scritto da solo, con l’aiuto di tanti che gli hanno offerto la loro competenza. Non cerca di sembrare quello che non è, perché la sua vita e i successi professionali che ha ottenuto parlano da soli.

Chi vogliamo che governi la nostra città nei prossimi anni un parvenu della politica di serie B o un uomo delle istituzioni come il Generale Poletti. Ivan Magrì, candidato al consiglio comunale di Civitavecchia.