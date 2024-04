La deliberazione sulla nuova provincia “Porta d’Italia” slitta ancora

Prima la mancanza del numero legale che ha causato il flop al primo colpo. Poi il rinvio a lunedì prossimo. Sta diventando un mezzo tormentone l’approvazione della delibera per uscire dall’Area Metropolitana. Dopo il flop di lunedì scorso, quando la maggioranza si è presentata a ranghi ridotti per le defezioni dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli, Emanuela Mari e Vincenzo Palombo, della Lega, Marco Coppari, di Forza Italia Massimo Boschini, del gruppo misto Matteo Iacomelli e della Lista Tedesco Barbara La Rosa, l’indicazione era quella della convocazione per venerdì di questa settimana. Ieri invece la ricalendarizzazione a lunedì prossimo, 22 aprile. Seduta che è programmata in seconda convocazione.