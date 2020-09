La delibera di Csp approda in Commissione, “ballano” 5 milioni di euro

Dopo l'ok dei revisori dei conti, il piano di ristrutturazione è approdato in Commissione partecipate. Non tutti però sono convinti della ricetta "spendacciona", così il dibattito interno alla coalizione prosegue a fari spenti

Avanti a piccoli passi. Se da un lato gli amministratori di Csp mettono fretta al Pincio, dalle parti di viale Guglielmotti la calma deve essere davvero considerata la virtù dei forti se è vero che si continua a procedere in modalità da velocità crociera. Dopo l’ok dei revisori dei conti, il piano di ristrutturazione è approdato in Commissione partecipate, presieduta dal consigliere comunale del Gruppo misto Daniele Perello. Ora c’è un massimo di due settimane di tempo di valutazione, prima che si passi alla seduta del consiglio comunale. Ma ad ogni modo si tratta di una delibera molto “pesante”. Sono 5 i milioni di euro che il Comune pensa di dover mettere sul piatto per salvare Civitavecchia Servizi Pubblici e provare a dargli un futuro. Focus pure sui 2 milioni di mutuo che la governance della municipalizzata ha già annunciato come iniziativa da mettere in campo il prima possibile, anche grazie alla disponibilità di un paio di istituti di credito. Non tutti però sono convinti della ricetta “spendacciona”, così il dibattito interno alla coalizione prosegue a fari spenti.