La delegata al mercato Roversi: “Accolte nostre richieste sui parcheggi blu”

“Gli operatori del mercato e la delegata Alessandra Roversi condividono la scelta di aver modificato la gestione delle strisce blu nella zona adiacente al mercato. “In diversi ci avevano segnalato la casistica di molti cittadini che sfruttando il prezzo irrisorio e la gratuità pomeridiana usufruivano dei parcheggi logisticamente destinati agli utenti del mercato. Con questa nuova disposizione realizzata dal Comune si avrà un maggiore ricambio di parcheggi nella zona centrale come avviene in tutte le zone di mercato e nei centri storici di tutto il mondo. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver modificato su nostra richiesta la precedente delibera voluta dal precedente governo cittadino che aveva messo in difficoltà i nostri utenti con orari e prezzi dei parcheggi totalmente distanti dalle necessità dei cittadini”. Lo dichiara la delegata al mercato Alessandra Roversi.