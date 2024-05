La crisi certificata dai numeri di Confcommercio, 120 imprese hanno chiuso nel 2023

Dati che fanno scattare più di un allarme. Sono quelli messi a disposizione da Confcommercio, che ha elaborato un’indagine sulle imprese del commercio e del turismo a Civitavecchia. E bene, nel 2023 hanno chiuso i battenti ben 120 attività, a fronte di sole 74 nuove aperture. Il saldo negativo è di 46.

L’indagine è stata svolta nel mese di aprile scorso. Male anche i ricavi delle imprese, che registrano nel 2023 una flessione del 26,8%. E le premesse per l’anno in corso, secondo gli intervistati non sembrano poter cambiare la tendenza in negativo.