“La comunità di Allumiere nel dolore per la tragica scomparsa di Simone Torroni”

“La comunità di Allumiere si stringe attorno alla famiglia Torroni colpita dal dolore per la tragica scomparsa di Simone”, è il messaggio riportato sulla pagina Facebook del Comune di Allumiere. La notizia della scomparsa di Simone Torroni, deceduto dopo 10 giorni di coma, ha profondamente segnato il paese collinare, oltre che Civitavecchia, dove il giovane lavorava.

Il sindaco Tedesco. “Voglio partecipare unitamente all’amministrazione comunale al dolore per la morte del giovane Simone Torroni da un anno assunto come operaio al Teatro Traiano. In segno di lutto lo spettacolo di questa sera è stato rinviato. La mia vicinanza e le mie condoglianze ai familiari per questa tremenda tragedia”.