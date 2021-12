La Commissione Europea: “Si alle rinnovabili ma servono gas e nucleare per la transizione”

“Per quanto riguarda il nucleare e il gas, come ha indicato la presidente Von der Leyen, per il mix energetico del futuro ci serve più energia rinnovabile ma ci servono anche fonti stabili di energia e, durante la transizione, gas naturale. E come confermato dalla presidente al consiglio europeo di ottobre, la Commissione proporrà un TASSONOMIA come comprenderà anche gas e nucleare nel prossimo futuro”. Lo ha dichiarato il vice presidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al termine del Consiglio Ecofin. “Bene la decisione della Commissione Ue, comunicata dal vicepresidente Dombrovskis, “di inserire gas e nucleare nella TASSONOMIA europea. La Lega, che da tempo chiede il riconoscimento del ruolo di accompagnamento del gas nella transizione ecologica e del nucleare come fonte di energia pulita ad emissioni praticamente nulle, non può che essere soddisfatta”. A dichiararlo è il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Energia della Lega. “Per riconoscere il gas nella finanza sostenibile ricordo il nostro ordine del giorno nel decreto “Bollette”, accolto dall’aula del Senato, e nei giorni scorsi la nostra osservazione nel parere della commissione ambiente del Senato al Piano della Transizione Ecologica”, continua Arrigoni. “Ora la Commissione europea, che finalmente ha ritenuto che nel mix energetico del futuro abbiamo bisogno si’ di rinnovabili, ma anche di fonti stabili e programmabili per garantire la sicurezza dei sistemi energetici e abbassare il costo dell’energia, sia coerente e riveda la recente decisione di escludere il raddoppio del TAP dai Progetti di Interesse Comune”.