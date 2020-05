La commissione attività portuali scrive alle istituzioni: “Serve un decreto salva Porti”

Un atto firmato praticamente da quasi tutto il consiglio comunale, con il quale si richiede un intervento urgente a tutte le istituzioni in campo, dall'Autorità di sistema portuale al Parlamento, in modo da mandare un segnale forte in relazione alla crisi che sta vivendo il Porto di Civitavecchia

Presa di posizione significativa della Commissione attività portuali, presieduta dal consigliere comunale Daniele Perello. Un atto firmato praticamente da quasi tutto il consiglio comunale, con il quale si richiede un intervento urgente a tutte le istituzioni in campo, dall’Autorità di sistema portuale al Parlamento, in modo da mandare un segnale forte in relazione alla crisi che sta vivendo il Porto di Civitavecchia. La Commissione ha chiesto al sindaco Tedesco di interfacciarsi con il presidente dell’Authority Di Majo e convocare un consiglio comunale. Allo stesso numero uno di Molo Vespucci, di parteciparvi e di manifestare le misure dell’ente a fronteggiare questa emergenza. Posta anche per RCT, per attivare un tavolo utile al rilancio economico, alle compagnie di armatori, ma anche ai consiglieri regionali del territorio, nel coinvolgimento dell’assessore regionale allo sviluppo economico e ai parlamentari, per coinvolgere il Ministro dei Trasporti De Micheli, in modo da aprire un tavolo di crisi e ragionare su un decreto “salva porti”. Chiedendo anche un tavolo con super manager, esperti del settore, per l’ideazione di 20 grandi progetti da dividere nei porti italiani.