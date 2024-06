La classe 2^B dell’Istituto Di Vittorio di Ladispoli in visita al Colosseo e ai Fori Imperiali

Riceviamo e pubblichiamo. Un’esperienza unica di full immersion nei fasti della Roma imperiale: è quella vissuta dagli studenti della 2^ B CAT, accompagnati mercoledì 5 giugno dai docenti Massimo Cerrocchi, Elisa Strisciullo e Gianluca Di Girolami nel cuore archeologico della Capitale, tra Colosseo ed esplorazione dei Fori Imperiali. “Ma non è stata solo la dimensione estetica ad ispirare la nostra visita – ha spiegato il Prof. Cerrocchi, Docente di Topografia e Disegno Tecnico e Tutor per l’Orientamento dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” – Di fronte al più grande anfiteatro del mondo abbiamo voluto anche indagarne la complessa architettura.

Nelle scorse settimane gli studenti hanno approfondito, divisi in gruppi, i più importanti aspetti del Colosseo: le innovative tecniche ingegneristiche di costruzione; pietre, marmi e materiali utilizzati; struttura del velarium, l’antica copertura; la facciata con i tre ordini di colonne, dorico, ionico e corinzio; la funzione strutturale ed estetica degli archi; la storia degli imperatori che hanno contribuito alla costruzione e all’uso del Colosseo, da Vespasiano a Tito e Domiziano”. Ma questa è stata solo la prima fase. “Secondo un metodo già collaudato più volte nel corso dell’anno – ha aggiunto il Prof. Cerrocchi – durante la visita, gli studenti hanno presentato al resto della classe quanto appreso nei loro studi. Questa attività ha permesso loro di confrontarsi, rispondere alle domande dei docenti e approfondire ulteriormente la loro comprensione del Colosseo. Siamo riusciti così a trasformare la visita in un’esperienza interattiva durante la quale gli allievi hanno dimostrato un’ottima preparazione e capacità di esposizione”.

E, dopo il Colosseo, la visita è proseguita ai Fori Imperiali, un complesso architettonico unico al mondo, composto da una serie di edifici e piazze monumentali che furono il cuore dell’attività politica e sociale di Roma antica. Edificati in un periodo di circa 150 anni, tra il 46 a.C. e il 113 d.C., i Fori Imperiali rappresentano un altro esempio straordinario dell’ingegno e della maestria costruttiva dei romani. “Questa uscita didattica – ha concluso il Prof. Cerrocchi – ha offerto agli studenti l’opportunità di apprezzare dal vivo la bellezza del patrimonio culturale italiano e di “tradurre” in pratica quanto studiato a scuola. La classe 2^B CAT si è comportata in maniera splendida, dimostrando interesse e partecipazione attiva. Un ringraziamento speciale va ai docenti Elisa Strisciullo e Gianluca Di Girolami per aver reso possibile questa esperienza indimenticabile. Ci auguriamo che questa visita rimanga un piacevole ricordo per tutti gli studenti e che abbia contribuito ad accrescere il loro interesse per la storia e l’arte del nostro paese. Grazie a tutti”.