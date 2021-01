La Civitavecchia sportiva saluta Marco De Fazi

E’ scomparso Marco De Fazi. Chiamato da tutti “baffo” è stato uno dei vanti della Civitavecchia sportiva. De Fazi ha giocato nella primavera della Lazio per poi passare tanti anni al Civitavecchia calcio, risultando uno dei più amati calciatori locali.

“Marco De Fazi ci ha lasciato. Un altro calciatore – commenta Roberto Melchiorri – che portò lustro ai colori nero azzurri del Civitavecchio Calcio è deceduto. Ottimo giocatore partecipò al ritorno del calcio civitavecchiese in serie D dove continuò a giocare. Una bravissima persona della quale era molto apprezzabile la serietà…il valore della amicizia. Mi dispiace molto un altro amico che se ne va. Possa riposare in pace Marco. Condoglianze alla famiglia”.

“Un altro pezzo della nostra storia ci ha lasciato – spiega Enzo Di Maio – Marco De Fazi è volato in cielo e ha raggiunto la casa del Padre Santo, un caro amico. Tutta la mia vicinanza e infinito affetto a Barbara e Mauro. Ciao “Baffo”!”