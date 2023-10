La Città Metropolitana fa “ricco” il Pincio, 2 milioni per impiantistica e green

Dall'ex Provincia infatti arrivano i fondi più consistenti, 1,2 milioni di euro per lo Stadio del Nuoto, con i lavori che dovrebbero partire a stretto giro di posta e un altro milione circa per il progetto della "foresta urbana", 12 mila alberi da piantumare in diverse aree del territorio

Circa 2 milioni di euro potranno essere investiti dal Comune di Civitavecchia per progetti legati all’impiantistica sportiva e il verde cittadino. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale, attraverso una conferenza stampa dell’assessore Simona Galizia, la consigliera regionale Emanuela Mari e soprattutto il consigliere della Città Metropolitana Antonio Giammusso. Dall’ex Provincia infatti arrivano i fondi più consistenti, 1,2 milioni di euro per lo Stadio del Nuoto, con i lavori che dovrebbero partire a stretto giro di posta e un altro milione circa per il progetto della “foresta urbana”, 12 mila alberi da piantumare in diverse aree del territorio.