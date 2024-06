La città in lutto per la scomparsa di Anna Pallucco

Civitavecchia piange la scomparsa di Anna Pallucco, dipendente di Civitavecchia Servizi Pubblici, candidata in quota Partito democratico alle ultime elezioni comunali. Una persona dolce, garbata, instancabile nel lavoro e sempre disponibile con tutti. Il sorriso le illuminava il viso. Lascia il marito Stefano, persona stimata in città e dirigente del Partito democratico, i figli Simone e Lara, persone per bene e in gamba, che sentiranno tantissimo la mancanza della mamma. Sconforto in famiglia e anche nel Pd. La gioia per il successo nel ballottaggio di lunedì è stata letteralmente squarciata da una notizia terribile. Oggi alle 12 presso la chiesa di San Liborio ci saranno le esequie. Sulla pagina Facebook di Csp il ricordo dell’azienda partecipata.

“E’ con profonda commozione che il CdA, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori dei conti ha appreso della scomparsa di Anna Pallucco, fedele e infaticabile responsabile della segreteria di direzione della Civitavecchia Servizi Pubblici.

La sua figura si è eretta al di sopra di ogni problema quotidiano, fornendo a tutta la struttura il bene più prezioso che un dipendente possa offrire: l’esempio.

Anna non ha mai fatto mancare un controllo meticoloso di ogni atto da sottoporre all’attenzione del CdA, ogni virgola in una lettera e analizzato ogni clausola di ogni singolo contratto.

Amava la società come amava la sua famiglia, l’ha vista nascere, soffrire e rialzarsi. L’ha protetta dagli attacchi esterni e ha contribuito a correggere la rotta quando si sono attraversate le tempeste.

Per il Presidente del CdA è stata quasi una madre, avendo trascorso i suoi primi anni della sua carriera in ufficio con il padre Sandro, anche lui scomparso da qualche giorno, in una sorta di maledizione che sta facendo venire a mancare i punti di riferimento della sua formazione.

Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze da tutta la struttura e da ogni settore della Civitavecchia Servizi Pubblici che non dimenticherà mai la sua statura morale e la sua gentilezza”.