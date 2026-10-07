“La città di Santa Marinella celebra i 100 anni della signora Maria Gunnella. Un grande traguardo che racchiude un secolo di storia, esperienze e ricordi condivisi con la nostra comunità. I più sentiti auguri a Maria da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza!”, lo riporta il canale social del Comune.
“La città di Santa Marinella celebra i 100 anni della signora Maria Gunnella”
"Un grande traguardo che racchiude un secolo di storia, esperienze e ricordi condivisi con la nostra comunità"