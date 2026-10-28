“Siamo tornati dalla Cina. Dieci giorni e tre tappe, con un bilancio che si misurerà nei mesi. A Jinan abbiamo inaugurato il Giardino di Civitavecchia e celebrato i dieci anni di amicizia fra le due città, diventati gemellaggio quest’anno. Una breve visita a Pechino e poi a Rongchang, nel Chongqing, dove abbiamo firmato un accordo di cooperazione strategica che apre a collaborazioni su turismo e cultura, economia degli animali e prodotti medicali ed estetici. Il video che vedete è stato girato in una delle fornaci di Rongchang. Ci hanno portati a vedere la loro ceramica, un mestiere che lì si tramanda da secoli, una tradizione antica come la nostra sul mare.

Sono i momenti che nei documenti non finiscono, e che però dicono parecchio su come si costruisce un rapporto fra due città lontane. Voglio ringraziare tutta la delegazione che mi ha accompagnato. Eravamo in cinque: io, tre consiglieri comunali indicati dai gruppi, di maggioranza e di opposizione, e la responsabile dell’Ufficio del Cerimoniale. Come stabilito dalla delibera di giunta del 15 settembre, le spese degli amministratori non coperte dalla città ospitante sono state interamente a nostro carico, senza oneri per il Comune. Adesso l’impegno sarà trasformare quello che abbiamo firmato in opportunità per Civitavecchia”, lo dichiara il sindaco Marco Piendibene sul suo viaggio in Cina.