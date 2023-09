La cerimonia in memoria dei Marinai scomparsi in mare: “Ricordare è fondamentale”

"Ricordare i caduti è fondamentale - ha detto il primo cittadino - per me è la quinta celebrazione da sindaco, l'emozione è sempre la stessa"

Grande partecipazione anche quest’anno alla commemorazione della Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare. Il 9 settembre, nell’anniversario dell’affondamento della corazzata “Roma” nelle acque dell’Asinara, il sindaco Ernesto Tedesco, assieme ai rappresentanti di Capitaneria di porto (comandante Michele Castaldo) e associazione Marinai d’Italia (presidente emerito Rosario Alessandro), ha deposto una corona d’alloro al monumento ai Caduti del Mare a largo dei Tirreni, con la benedizione di monsignor Cono Firringa. Successivamente, sul molo antistante piazza Betlemme, un’altra corona di alloro è stata affidata ad una imbarcazione dell’associazione Mare nostrum 2000 del presidente Sandro Calderai (equipaggio composto da Davide Orlandi, Emanuele Zena, Antonio Ciancaleoni, Sandro Pazzaglia, Abramo Silvia Morales, Gennaro Lo Iacono), alla presenza degli stendardi dei rioni della città (Centro storico, Pirgo, Cisterna Faro, San Liborio, Pantano, Aurelia, Campo dell’Oro, San Gordiano) tenuti dagli studenti della sezione capitani, logistica, macchinisti e costruttori dell’istituto nautico di Civitavecchia “Calamatta”, accompagnati dal professor Guido Andriani. La corona è stata portata a una motovedetta della guardia costiera che l’ha affidata al mare, sullo sfondo delle imbarcazioni presenti di Capitaneria di porto, Polizia, Gruppo subacqueo Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e barche a vela della Lega Navale italiana. “Ricordare i caduti è fondamentale – ha detto il primo cittadino – per me è la quinta celebrazione da sindaco, l’emozione è sempre la stessa”.