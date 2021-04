La Censura in USA ed EU, lo Stendhal in collegamento con Washington

Un’occasione davvero straordinaria per gli studenti dello Stendhal indirizzo Turistico “Benedetto Croce” che, grazie all’evento organizzato dal professor Barreca, hanno potuto dialogare sul tema “La Censura in USA ed EU, nella stampa e sui media” con due personalità di primissimo piano nel mondo dell’informazione e delle giurisprudenza internazionale. L’Avv. Ugo Colella, Managing Partner dello studio Colella & Zefutie di Washington DC ha affrontato il tema della normativa sulla libertà di stampa negli Stati Uniti facendo riferimento a fatti di attualità come, ad esempio, la censura da parte di alcuni social media nei confronti dell’ ex Presidente Trump. Poi Julie Tate – giornalista e Fact-Checker – The Washington Post ha appassionato gli studenti illustrando in che modo svolge il suo lavoro verificando le notizie e cercando sempre di andare alla fonte, portando numerosi esempi tratti dalla sua esperienza quotidiana di giornalista di prima linea che le ha fatto guadagnare il premio Pulitzer nel 2016. A seguire l’intervento del professor Barreca che ha illustrato come l’Italia e l’Europa, in tema di libertà di stampa, siano in ritardo rispetto agli Stati Uniti. A questo punto gli studenti hanno avuto ampio spazio per rivolgere una serie di domande agli ospiti che hanno dialogato con gli studenti in modo diretto ma al tempo stesso estremamente professionale. “Voglio ringraziare i miei ospiti per la loro disponibilità” ha concluso il professor Barreca “e la Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti per averci dato questa opportunità. Questa iniziativa si colloca all’interno del programma di Educazione Civica e rappresenta per gli studenti un’ottima opportunità per arricchire le loro competenze professionali rientrando così a pieno titolo nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.”