La Cariciv: bilancio con avanzo di 335 mila euro. Fronte giudiziario, iniziano le rogatorie internazionali

E’ stato approvato con un avanzo di gestione da 335 mila euro l’ultimo bilancio della Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia. Lo hanno annunciato ieri in conferenza stampa il presidente dell’ente di via Risorgimento Gabriella Sarracco, il suo vice Valentino Carluccio e il direttore generale Andrea Bargiacchi. “Frutto di un’ottimizzazione delle spese – fa sapere Bargiacchi – e di una fase favorevole dei mercati, un andamento che nell’ultimo anno ha portato sicuramente dei benefici. Il fondo sarà destinato alla patrimonializzazione per 130 mila euro, alle erogazioni per l’annualità successiva per 120 mila e infine agli accantonamenti per circa 80 mila”. I prossimi giorni intanto potrebbero essere decisivi per capire se l’ente potrà andare a transazione con la compagnia assicuratrice Nucleus Ag, quella che secondo la Fondazione non ha controllato come avrebbe dovuto sull’operazione LP Suisse del fiduciario Danilo Larini oppure se la strada sarà quella di un nuovo processo. Determinanti infatti saranno le rogatorie internazionali, quella di domani a Milano, quella a Civitavecchia il 12 maggio, infine il prossimo 22 giugno a Roma.