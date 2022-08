La carica dei 90 del Fashion Kids domani sera sul palco della Marina

Ci sarà anche la “carica dei 90 bambini” ad aggiungere bellezza al concorso Miss Riviera Tirrenica, in programma domani sera alla Marina e valido per le selezioni di Miss Italia. Lo spettacolo di Fashion Kids inserito nella manifestazione è stato possibile grazie alla sinergia di alcuni operatori del territorio. Per questo, l’Assessore al Turismo Emanuela Di Paolo e il consigliere metropolitano e comunale Antonio Giammusso hanno ricevuto a Palazzo del Pincio i promotori Federica Rocchi (Calzedonia), Alessio Risi (Un Parrucchiere per Amico), Paola Vecchiato (n32 Store) e la coordinatrice dell’evento Serena Giocondo. “Valorizzare le realtà del territorio e le loro idee è importante, perché consente peraltro di avere quel qualcosa in più, come nel caso dello show di Fashion Kids che sarà ospitato domani dal palco della Marina. Li ringraziamo, perché vedere novanta bambini sfilare sarà uno spettacolo, per le famiglie e non solo”, hanno commentato l’Assessore Di Paolo e il consigliere Giammusso.