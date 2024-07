Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune i nomi dei candidati per il Cda di Civitavecchia Servizi Pubblici. La determina è firmata dal dirigente Francesco Battista ed elenca tutti gli aspiranti, che sono ben 50. Tanti profili che provengono dalla politica, a partire da Paola Rita Stella, Jenny Crisostomi, Alessio Gatti, Enrico Leopardo, Leonardo Roscioni, Daniele Barbieri, Ivano Iacomelli. Tra i nomi noti in città anche quelli di figure tecniche, legate ad associazioni cittadine, allo sport o che hanno ricoperto ruoli connessi alla politica, come Riccardo Valentini, Marina Pergolesi, Giorgio Venanzi, Renato Cozzella, Fabio Angeloni, Paolo Mastrandrea, Sabrina De Paolis, Pierluigi Bianchini, Patrizio Carraffa.