“La carenza di personale sanitario della Asl Roma 4 ha raggiunto livelli insostenibili”

“La carenza di personale sanitario della ASL Roma4 ha raggiunto livelli insostenibili”. “Ciò determina gravi ripercussioni sulla erogazione dei servizi, sia in ambito territoriale che ospedaliero, con allungamento delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali e per quelle di maggiore intensità assistenziale in ambito ospedaliero”. Lo denuncia il Partito democratico in una mozione urgente consegnata al presidente del consiglio comunale e al sindaco questa mattina. “Tale carenza di personale si ripercuote negativamente anche sul settore dell’emergenza-urgenza, come il Pronto Soccorso, costretto a ricorrere a personale mancante delle specifiche caratteristiche e a non utilizzare al meglio i posti letti di medicina d’urgenza recentemente inaugurati”. I dem invitano il aindaco, anche in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci della ASL Roma4, a chiedere al Governatore della Regione Lazio di autorizzare in tempi rapidi l’assunzione del personale sanitario richiesto dall’azienda al fine di garantire un’appropriata assistenza sanitaria ai cittadini del nostro comprensorio”.