La Biblioteca Comunale di Tarquinia riapre al pubblico.

“Nel rispetto di tutte le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso saranno

attivi i servizi di prestito e restituzione, consultazione e l’utilizzo della sala lettura/studio

Per tutti i servizi è necessaria la prenotazione:

– per telefono al n. 0766 849284

– oppure per mail all’indirizzo: biblioteca@tarquinia.net o cultura@tarquinia.net

Orari di apertura. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle

18,00.

Modalità di accesso.

Per garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale in servizio è richiesto il

rispetto delle seguenti regole:

 all’ingresso della struttura sarà necessario misurare la temperatura corporea

attraverso termo scanner;

 è obbligatorio indossare correttamente la mascherina protettiva per tutto il tempo

di permanenza in biblioteca (sono esentati i minori di 6 anni);

 disinfettare accuratamente le mani prima di sedersi al proprio tavolo e ogni volta

che si maneggiano i documenti e le attrezzature della Biblioteca, ricordandosi

sempre di non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine, di non tossire o

starnutire sui documenti

 utilizzare il gel igienizzante per le mani disponibile in biblioteca, rispettare la

distanza di sicurezza di almeno un metro (garantita nelle dieci postazioni a disposizione degli utenti), e comunque mantenere un comportamento che riduca al

minimo la possibilità di contagio;

 i libri presi in consultazione vanno lasciati sul tavolo o negli appositi contenitori

per rispettare il periodo di quarantena di 72 ore;

 effettuare la sanificazione della postazione utilizzata (sedie e/o tavoli) con gli

appositi detergenti messi a disposizione;

 seguire la segnaletica a pavimento per entrare ed uscire dalle sale;

 l’utilizzo dell’ascensore va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.

Prenotazione delle postazioni di studio

La prenotazione deve essere effettuata per mail o per telefono.

E’ possibile da 3 giorni fino ad 1 giorno prima ed è ritenuta valida solo se confermata.

All’utente che arriva senza prenotazione è consentito l’accesso solamente se non è stato

raggiunto il limite massimo di compresenza.

Le prenotazioni regolarmente effettuate ma non usufruite nell’arco dei 15 minuti

successivi alla prenotazione sono annullate e ritenute riprenotabili.”

A dichiararlo il Comune di Tarquinia