La Befana “inaugura” la ruota panoramica alla Marina

Arriva il momento di azionare il motore della ruota panoramica. La struttura sarà ufficialmente aperta oggi, venerdì 6 gennaio, con una manifestazione alla Marina di Civitavecchia che vedrà anche la distribuzione delle calze della Befana ai più piccoli. Come spiega il consigliere comunale Massimo Boschini, “sarà un momento significativo per i civitavecchiesi e i visitatori, nel segno di quella visione d’insieme che l’Amministrazione sta imprimendo alla città. Crescono i servizi, crescono i punti di interesse e le ragioni per vivere Civitavecchia tutto l’anno. Personalmente ho seguito le fasi di questa operazione e mi corre l’obbligo di ringraziare gli uffici comunali, nella fattispecie ufficio tecnico e Suap, e l’agenzia delle Dogane per la professionalità dimostrata”. L’appuntamento è fissato alle ore 17.