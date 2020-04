La Asl Roma4 spende altri 46 mila euro per la comunicazione

Un affidamento diretto per un totale di 46.360 euro Iva compresa. Motivo? Un altro supporto poderoso alla pubblicità dell’ente e alla sua comunicazione. Nei giorni scorsi la Asl Roma4 aveva fatto un’operazione di trasparenza, elencando tutte le spese sostenute proprio in nome di pacchetti di investimenti su una comunicazione “sana”, che in altre parole sarebbe quella a cui l’azienda sanitaria elargisce provvidenze. Almeno così si è percepito dal comunicato stampa. Diverse testate locali e del comprensorio presenti (non la nostra evidentemente). Già eravamo rimasti sorpresi da tali iniziative, soldi pubblici destinati a giornali on line e tv quando l’ente dispone già di un ufficio comunicazione. Ora dalla sorpresa si è passati in rapida sequenza a qualcosa di più, visto che la somma messa a bilancio attraverso la delibera pubblicata il 16 aprile scorso sul sito dell’azienda sanitaria e firmata dal direttore generale Giuseppe Quintavelle, racconta di una spesa ingente, che non ha nulla a che vedere con le “briciole” distribuite sul territorio locale. Ci si affida ad una società di Roma, la View Point Strategy Srl, che da quanto si apprende da fonti della Capitale sarebbe amministrata da Francesca Immacolata Chaouqui, titolare dell’80% del capitale sociale e conosciuta soprattutto per lo scandalo “Vatileaks II”. Nella delibera si parla di “supporto per le pubblicazioni scientifiche della Asl Roma4”, “Contenuti multimediali” e “Pillole di salute”. L’affidamento della Roma4 sarà della durata di dodici mesi, dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno prossimo.

La delibera

https://www.bignotizie.it/wp-content/uploads/2020/04/706-16.04.20.pdf