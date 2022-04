La Asl Roma4 sblocca il concorso, 237 candidati preparano l’orale

Si tratta di un concorso per la copertura di 22 posti di Assistente Amministrativo categoria C, da assegnare alle aziende della Asl Roma 4 (14) e della Asl Roma 5 (8)

La Asl Roma4 ha ricalendarizzato gli orali per 237 idonei alle prime due prove, scritto e pratico. Dopo i pronunciamenti del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato, che avevano dato ragione ad una ventina di ricorrenti fra i candidati, adesso l’azienda sanitaria locale riconvoca gli idonei dopo aver annullato le procedure. Gli esami si svolgeranno dal 2 al 30 maggio. Si tratta di un concorso per la copertura di 22 posti di Assistente Amministrativo categoria C, da assegnare alle aziende della Asl Roma 4 (14) e della Asl Roma 5 (8), con la riserva di 2 posti, da assegnare sempre al distretto locale, a favore del personale precario.