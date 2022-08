La 56edizione del Palio delle contrade di Allumiere la vince la Nona

Tre batterie avvincenti che alla fine hanno premiato la contrada più costante. Secondi a pari merito La Bianca e Polveriera con 24 punti, terzo posto per il Sant’Antonio con 20 punti, quarto posto per il Burò con 18 punti ed infine quinto posto per il Ghetto con 14 punti

Numeri record per la 56edizione del Palio delle contrade di Allumiere. Dopo lo stop di due anni a causa della pandemia e le ultime quattro edizioni vinte dalla Polveriera, è toccato alla Nona, che non prevaleva dal 2013, aggiudicarsi la gara. Tre batterie avvincenti che alla fine hanno premiato la contrada più costante. Secondi a pari merito La Bianca e Polveriera con 24 punti, terzo posto per il Sant’Antonio con 20 punti, quarto posto per il Burò con 18 punti ed infine quinto posto per il Ghetto con 14 punti. Prima dell’emozione della gara fra asini montati dai rispettivi fantini ci sono stati anche altri due premi, al miglior corteo storico, in cui ha vinto il Ghetto e agli sbandieratori più bravi, che secondo la giuria sono stati quelli de La Bianca. Raggiante il sindaco Luigi Landi, alla sua “prima” al Palio di Allumiere. “Che bella manifestazione, è stato tutto perfetto, faccio i complimenti a tutti gli organizzatori, ma anche a chi è stato protagonista delle varie competizioni. L’obiettivo è rendere questo evento sempre più forte e conosciuto”. o”.