L’8 marzo data simbolica per Intheclauds: conclusa iniziativa con 58 visite senologiche a giovani donne

La data dell’8 marzo è simbolica anche per l’associazione “Intheclauds”, da anni operativa sul territorio nella sensibilizzazione per la cura del tumore al seno. “L’8 marzo ha un significato diverso per ognuno di noi – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo – per la nostra associazione è importante che ogni giorno le donne ricordino di amare e proteggere il proprio corpo. Proprio oggi concluderemo la nostra iniziativa con 58 visite senologiche offerte a giovani donne tra i 25 e 40 anni. Ci auguriamo di essere riusciti a promuovere l’importanza della prevenzione e che diventi abitudine sottoporsi a controlli annuali. Le nostre iniziative continueranno tutto l’anno, continuate a sostenerci. Grazie al Dott. Carlo Tarantino, alla Dottoressa Lucilla Sidoti e a tutto lo staff del Centro Diagnostico Buonarroti”. Proprio Tarantino esprime il suo pensiero sul lavoro portato avanti dai ragazzi. “E’ stata messa in atto un’iniziativa di grande spessore sociale. Sensibilizzare la popolazione giovanile su una patologia così importate e devastante, è stato un lavoro veramente encomiabile. La nostra è una riposta solidale, abbiamo messo a disposizione la struttura e i nostri professionisti e lo abbiamo fatto con grande piacere. Il ruolo che hanno le associazioni è fondamentale”.