L’ appello di Fdi: Serve una soluzione per le file alle Poste di Tarquinia

Stoica (Fdi): si trovi quanto prima una soluzione per tutti gli anziani che si trovano costretti ad attendere in piedi e sotto il sole anche ore.

È ormai da diverse settimane che riceviamo quasi quotidianamente lamentele per quanto riguarda il servizio delle Poste.

Ci appelliamo all’amministrazione affinchè si trovi quanto prima una soluzione per tutti gli anziani che si trovano costretti ad attendere in piedi e sotto il sole anche ore.

Le vigenti normative legate al distanziamento sociale per il Covid-19 impongono queste regole restrittive ma crediamo che un’alternativa ed un rimedio per questa categoria di persone si possa decisamente trovare.

Plaudiamo il lavoro svolto dagli operatori postale che si trovano purtroppo costretti a dover far rispettare tutte le normative ma rivolgiamo alle autorità cittadine queste numerose segnalazioni e speriamo che già dai prossimi giorni, previo sopralluogo, si possa addivenire ad una soluzione; magari posizionando sedie e tavoli esterni per dare la possibilità di riposare, di scrivere usufruendo anche della protezione civile per dare assistenza a queste persone.

A chiederlo Daniel Stoica (Fratelli d’Italia Tarquinia)