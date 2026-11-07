Il titolo mondiale conquistato da Kimi Antonelli conferma le straordinarie qualità di un pilota che aveva già mostrato il proprio talento fin da giovanissimo. Un successo che non sorprende Raffaele Giammaria, dirigente di Aci Sport, direttore della Scuola Federale e presidente della Commissione Aci Karting, il quale ne aveva intuito le potenzialità quando il bolognese aveva appena otto anni.

“Aveva già le caratteristiche del fuoriclasse. A colpirmi non era soltanto la velocità, ma la capacità di reagire alle difficoltà, rimontare e vincere anche partendo dalle ultime posizioni”, ricorda Giammaria, che all’epoca aveva consigliato al padre Marco di puntare con decisione sulla carriera del figlio.

La fiducia nelle possibilità di Antonelli era tale che già lo scorso aprile, dopo le prime pole position e vittorie, Giammaria lo aveva indicato come possibile candidato al Mondiale, nonostante la concorrenza di campioni affermati come Russell, Hamilton e Verstappen.

“Ha saputo interpretare al meglio i cambiamenti tecnici delle monoposto, adattandosi rapidamente. Anche quando McLaren, Red Bull e Ferrari hanno ritrovato competitività, ha conquistato punti e vittorie fondamentali”, sottolinea il dirigente.

A completare il ritratto del campione, secondo Giammaria, sono la maturità, l’umiltà e il legame mai interrotto con la famiglia e le proprie origini, qualità rimaste intatte anche dopo il successo internazionale.