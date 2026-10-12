Una mattinata dedicata al cinema, alla cultura e al confronto quella vissuta dagli studenti dell’IIS Stendhal-Calamatta di Civitavecchia, che oggi hanno incontrato Karla Sofía Gascón, attrice internazionale e protagonista del film Emilia Pérez.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’International Tour Film Festival (ITFF), presieduto da Piero Pacchiarotti e curato da Civitafilm, rientra nel programma della quindicesima edizione della manifestazione cinematografica cittadina.

Premiata a Cannes nel 2024 per la migliore interpretazione femminile e candidata agli Oscar e ai Golden Globe, Gascón ha condiviso con i ragazzi esperienze professionali e aspetti del proprio percorso personale, rispondendo alle numerose domande dei presenti.

L’incontro si è trasformato in un dialogo partecipato, che ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con una protagonista del cinema internazionale. Oltre alla recitazione e al mondo dello spettacolo, sono stati affrontati temi di rilevanza sociale ed educativa, tra cui il rispetto delle diversità, l’inclusione, la libertà di espressione e la necessità di superare stereotipi e pregiudizi.

L’interesse dimostrato dai giovani ha confermato il valore di iniziative capaci di affiancare alla didattica occasioni concrete di crescita, sensibilizzazione e sviluppo del pensiero critico.

L’appuntamento consolida inoltre la collaborazione tra l’IIS Stendhal-Calamatta e l’ITFF, che negli anni ha contribuito ad avvicinare gli studenti al linguaggio cinematografico e ai suoi protagonisti, valorizzando il cinema come strumento di formazione e confronto.

La dirigenza scolastica ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando Karla Sofía Gascón per la disponibilità, Piero Pacchiarotti, Civitafilm e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione.

Una giornata che ha offerto agli studenti non soltanto l’opportunità di incontrare un’attrice di fama internazionale, ma anche nuovi spunti di riflessione sul valore delle differenze e sull’importanza di costruire una società più aperta e inclusiva.