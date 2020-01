Karate, Stella Polare in evidenza alla “Coppa Italia Endas”

Prima prova agonistica dell’anno 2020 per i ragazzi della Stella Polare – Vip Club Civitavecchia. Domenica scorsa gli atleti guidati dal Maestro Enrico Bruno si sono cimentati nella “Coppa Italia Endas”, manifestazione che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, tesserati per le società Fijlkam e ENDAS, che si sono confrontati in due specialità competitive, senza distinzione di stile o scuola di pensiero, quella del Kata (forme) e del Kumite (combattimento). La scuola civitavecchiese ha partecipato alla manifestazione con 9 atleti in gara. Ottimi i risultati ottenuti con ben 3 medaglie d’oro nel Kata integrato, 2 argenti nel Kumite, 2 bronzi nel Kumite e 2 quinti posti nelle due specialità, il tutto in diverse categorie di peso e di età. La Stella Polare si è classificata al primo posto nel Karate Integrato.

