Karate, Pucci della Meiji Kan nominata vice presidente del comitato Alto Lazio

Si sono svolte sabato scorso, in tutte le regioni d’Italia, le elezioni per i rinnovi dei vari Comitati della Federazione Italiana Karate che, seguendo le normative del CONI devono essere tenute entro la fine di marzo. Le votazioni del Comitato Alto-Lazio /Umbria, uno dei più importanti della FIK, si sono svolte, in questa occasione, con il sistema on-line per le restrizioni del DPCM a causa della zona “rossa” Covid. Al termine dello spoglio dei voti è risultato riconfermato il Presidente uscente Maestro Sergio Valeri di Viterbo e tra i Consiglieri eletti la Dott. Stefania Pucci di Civitavecchia; quest’ultima, avendo ottenuto la maggioranza delle preferenze, è stata nominata alla carica di vice-Presidente per il quadriennio 2021/2024. Grande soddisfazione in “casa” MEIJI KAN, società nella quale la Pucci è cresciuta iniziando a praticare questa Arte Marziale da quando aveva appena 4 anni. Stefania Pucci è Laureata IUSM alla Università del Foro Italico di Roma con una Tesi sulla “Metodologia dell’allenamento negli sport da combattimento”; nella sua carriera sportiva è stata più volte Campionessa d’Italia, ha conquistato, con la tuta della Nazionale, diverse medaglie internazionali ed ha ottenuto un prestigioso “argento” (nel 2007) ai Campionati del Mondo WKC. Cintura nera 4° dan per meriti agonistici. Si è diplomata con la qualifica federale di Allenatrice/SNAQ-CONI di karate (2009) e come arbitro regionale (2009) e nazionale nel corso svolto a Caorle/ VE del 2011. Una carriera sportiva completa, che le permettera’ di mettere a disposizione della federazione oltre 32 anni di esperienza acquisita quotidianamente sui tatami di tutto il mondo.