Importante riconoscimento per la Meiji Kan. Nei giorni scorsi allo Stage nazionale di Caorle (VE), in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze alle migliori società d’Italia del karate FIK, il Presidente federale Dott. Riccardo Mosco ha premiato, tra le altre, la società civitavecchiese con un diploma al merito per il gran numero di atleti tesserati nella stagione 2026 (circa 165) e per la grande opera di diffusione di questa meravigliosa e altamente formativa arte marziale sul territorio.

“C’è da dire che essere premiata tra le più “attive” società della FIK è un grande onore – dichiara con soddisfazione il M° Stefano Pucci – considerando le oltre 300 società aderenti alla FIK su tutto il territorio della penisola.”

La Meiji Kan di Via Terme di Traiano è iscritta al CONI tramite l’Ente ASC (n° 33053) e vanta uno staff tecnico di prim’ordine con insegnanti laureati IUSM o Diplomati Scuola dello Sport .

“Siamo un gruppo di professionisti – ricorda Stefano Pucci – che da 50 anni ha fatto dell’insegnamento l’unica fonte di lavoro; la riforma dello sport, diventata Legge dal 1° luglio scorso, ha ulteriormente valorizzato la nostra categoria tra quelle che insegnano lo sport in Italia”.