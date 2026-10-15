La scorsa domenica, si è tenuta, presso il Palatorrino in Roma, la prima edizione della “Coppa Enzo Cappelli”. L’evento ha registrato un’importante partecipazione: oltre 400 gli atleti che hanno animato la competizione.

Una giornata interamente dedicata allo sport, dove a farla da padrone è stata la passione verso una disciplina che annovera tra i suoi valori principali il rispetto verso la disciplina e l’avversario, ma anche l’impegno e la resilienza.

La Medaglia d’oro per Roberto POMARICO (Kata Master maschili cinture Nere), atleta della ASD Vip Club BrunoKarateTeam, in una pool composta da 8 atleti interstile, testimonia che la decisione strategica di portare sul tatami di gara una serie di kata di puro stile Ryuei Ryu, caratterizzati da una straordinaria alternanza di fluidità e potenza esplosiva, si è rivelata una scelta assolutamente vincente, capace non solo di impressionare la giuria per la precisione tecnica, ma anche di fare la differenza sul punteggio finale e decretare il successo della competizione.

“La mia scelta di focalizzarmi unicamente sullo stile Ryuei Ryu – spiega il Maestro BRUNO – è perché in essi ritrovo la massima sintesi tra la fluidità marziale dell’Okinawa tradizionale e l’efficacia dinamica moderna, e dalla consapevolezza del suo immenso valore strategico sul tatami: è lo stile del mito olimpico Ryo Kiyuna, una scuola caratterizzata da una potenza esplosiva e da ritmi così complessi e affascinanti che, se assimilati con rigore e totale dedizione, permettono ai nostri atleti di fare una differenza enorme nelle competizioni odierne e di scalare i podi più prestigiosi”.