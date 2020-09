Karate, iniziata la nuova stagione della Meiji Kan

Sono iniziati lunedì gli allenamenti di karate della “storica” palestra Meiji Kan. Quello di quest’anno è il 44° corso che il Maestro Stefano Pucci e la sua famiglia portano avanti.

“Posso garantire che fare il professionista e vivere solo insegnando karate – spiega con un pizzico di orgoglio il Maestro Pucci – non è facile, specie quando si devono superare gravi pandemie come quella del Covid che ha colpito tutto il mondo ed ha paralizzato, per 5 mesi, tutte le attività sportive”.

D’altra parte gli “strascichi” delle Leggi emanate dal nostro Governo in materia di sicurezza sanitaria, sono ancora presenti e hanno condizionato notevolmente questi corsi appena iniziati, anche perché la Direzione della MEIJI KAN applica “alla lettera” le normative emanate dal Governo.

“Abbiamo dovuto dividere i nostri corsi – conclude Pucci Stefano – in due sedi, lasciando la Segreteria ed i corsi dei bambini più piccoli nella palestra di Via Mediana in collaborazione con la ASP/Pallavolo, mentre i ragazzi e gli adulti sono stati spostati nella palestra della Parrocchia “San Felice da Cantalice” (Chiesa dei Cappuccini) in Via Terme di Traiano”.

“Abbiamo già un programma sportivo molto “pieno” – dichiara la Maestra Virginia Pucci – e le nostre squadre agonistiche stanno già iscrivendosi allo Stage Nazionale FIK che si terrà la prima settimana di Ottobre a Caorle (VE). Dobbiamo recuperare il tempo in cui siamo stati fermi, ma vi posso garantire che, l’entusiasmo è molto “alto””.