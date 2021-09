Karate, inizia la nuova stagione della Meiji Kan

E’ iniziato oggi il 46° corso di karate della “storica” palestra di arti marziali MEIJI-KAN. Quest’anno , le lezioni di karate saranno tenute nella bella e spaziosa palestra dei “Cappuccini” (dietro la chiesa) in Via Terme di Traiano, messa a disposizione dalla associazione dalla Parrocchia di San Felice da Cantalice. La direzione tecnica, come sempre, sarà gestita dal Maestro Stefano Pucci (vice Presidente nazionale della FIK) ed i corsi saranno tenuti dalla Maestra “specializzata” CONI/Snaq Virginia Pucci mentre, i corsi di pre-karate (per bambini di 3/4/5 anni) vedranno la collaborazione della Dottoressa Stefania Pucci laureata allo IUSM del “Foro Italico” Roma. Una famiglia di professionisti che hanno scelto, da ben 47 anni, l’insegnamento del karate come unico lavoro a tempo pieno.

“Abbiamo dovuto affrontare la passata stagione sportiva – commenta la Maestra Virginia – superando grandi difficoltà logistiche ed organizzative a causa della terribile pandemia del covid ma, con grande spirito e superando enormi limitazioni normative siamo riusciti a restare sempre aperti partecipando anche ad alcune attività agonistiche all’aperto in Italia e via on-line ad eventi internazionali.” “La speranza – conclude Virginia Pucci – è che questo anno sia un poco migliore , sempre nel rigoroso rispetto delle norme e delle leggi emanate dallo Stato italiano per limitare , il più possibile, gli effetti nefasti del covid.” Intanto, il Maestro Stefano Pucci , nella sua qualità di Presidente della Commissione Tecnica Internazionale IKU, lo scorso fine settimana ha tenuto , per 3 giorni nella bella città di Stettino in Polonia, come docente uno stage tecnico-arbitrale ai partecipanti alla “ Polish Open International Cup”.

Tecnici ed arbitri di Germania, Slovacchia, Ukraina, Romania , Bielorussia e Polonia hanno ascoltato le nuove regole approvate recentemente dalla IKU, prima di prendere parte all’evento internazionale; alla fine del corso, il Presidente della federazione polacca (UWK Poland) Dottor Pawel Bombolewski ha premiato, in segno di gratitudine per il lavoro svolto, con una targa il Maestro civitavecchiese.