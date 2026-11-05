“Congratulazioni a Stefano Pucci, prima Cintura nera 9° DAN di karate della IKU. Un grande orgoglio per il karate nazionale FIK e dello sport da combattimento italiano. Buon lavoro, amico mio!“. Con queste parole Gilles Willemin (Brasile) Presidente mondiale della IKU ha consegnato, durante la cerimonia di apertura dell’ultimo Campionato mondiale la settimana scorsa a Koper/ Slovenja, il diploma di cintura nera 9° DAN al Maestro della Meiji Kan di Civitavecchia; per ora l’unico a detenere questo grado prestigioso in IKU e tra i pochissimi maestri nel mondo in tutte le federazioni internazionali di karate.

Stefano Pucci ha un curriculum prestigioso nella sua carriera di karateka iniziata nel lontano 1970; Laureato in Lettere (valutazione 110/110), scrive articoli sportivi su Samurai e Budo Magazine, parla 4 lingue straniere ed ha scelto, nel 1978, l’insegnamento del karate come unica professione. Allievo del M° Yamada Kohei, è uno dei tecnici di karate più conosciuti a livello internazionale, soprattutto in America latina. Solo in Giappone è stato (con diversi ruoli) ben 9 volte , la prima nel 1978.

La sua caratteristica peculiare è di essere stato posto in prestigiosi ruoli tecnici in tutte le federazioni ed Enti dove ha militato, a riprova della universale stima che tutti i vari Dirigenti hanno nutrito sulle sue capacità.

In Italia è stato Presidente della Commissione regionale per i DAN nella FITAK e vice Presidente del Comitato Regionale Lazio dal 1988/1992; si Diploma Maestro alla Scuola dello Sport del CONI della “Acquacetosa“ di Roma nel 1981. Docente federale ed arbitro FITAK dal 1982, nominato dall’allora Segretario generale Giulio Bellioni.

Nel 1992 è designato Allenatore della Nazionale kumite “Juniores” dal Presidente Giuseppe Pellicone con il D.T. Professor PierLuigi Aschieri e detiene questo incarico -FIJLKAM – fino al 2005.

Dal 1996 fino al 2006 è chiamato a formare la neo sezione karate del GS. Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria) con la funzione di Direttore tecnico dal Dr. Mamone, allora capo dipartimento sport del DAP. Dal 2006 al 2008 il Presidente della FIAM, Maurizio Micheli, gli affida la Direzione tecnica della nazionale di kumite.

Nel 2008 il Presidente della FIK, Daniele Lazzarini lo insedia come Direttore tecnico di tutte le squadre nazionali fino al 2012.

Dal 2016 ad oggi viene eletto vice Presidente nazionale FIK con il Presidente attuale Dr. Riccardo Mosco.

A livello internazionale; dal 2009 al 2012, l’allora Presidente della IKU, il baronetto inglese Sir Vichtor Charles ne favorisce la nomina a membro della Commissione tecnica internazionale.

Tra il 1998 ed il 2006 è Direttore tecnico del settore karate della CSIT, del Presidente Henk Bouchom (Olanda), la federazione sportiva internazionale dei sindacati; nel 1998 il Grande Maestro Tenruo Hayashi, allora capo mondiale degli arbitri WKF, lo nomina rappresentante, per l’Italia, dello shito ryu. Ancora oggi è il caposcuola della Hayashi-Ha shitoryukai Italia ed è vice presidente della Commissione tecnica europea di shito, presieduta dallo spagnolo Miguel Fernandez.

Il suo grado di 8° DAN era stato riconosciuto dalla sede centrale in Giappone della scuola Hayashi e dalla FIK fin dal 2016.

Nel 2016, il nuovo Presidente mondiale Gilles Willemin (Brasile) lo nomina Presidente della Commissione tecnica internazionale IKU.

La sua società, la Meiji Kan (società Stella d’Oro al merito sportivo FIJLKAM 1996/2000, Presidente Matteo Pellicone) che quest’anno festeggia i 50 anni dalla fondazione, si è particolarmente distinta non solamente per la formazione continua e in tutte le federazioni “attraversate” dal Tecnico civitavecchiese, di bravi atleti vincitori di centinaia di medaglie in Italia ed in tutti i paesi del mondo, ma anche per la grande opera di diffusione del karate nella nostra zona formando oltre 300 cinture nere, quasi 30 arbitri e oltre 20 tecnici alcuni dei quali, hanno aperto poi, loro società nel nostro comprensorio.

“E’ stata proprio una bella sorpresa – dichiara commosso Stefano Pucci – quella che i membri del Board internazionale IKU mi hanno fatto in Slovenja; ringrazio il Presidente Willemin (Brasile), il Segretario generale Dr. Riccardo Mosco (Italia), il vice Presidente Marina Regules (Argentina) ed i consiglieri Sergey Rostovev (Russia) e Abdullah Al Mamun (Bangla Desh) per l’onore tributatomi.”