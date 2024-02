Karate, grandi prestazioni per la Meiji Kan ai campionati regionali Fik

Domenica scorsa, al Palazzetto dello sport di Porano (TR), hanno avuto luogo i Campionati regionali Umbria/Alto Lazio della specialità kata. La gara serviva come qualificazione per accedere ai Campionati italiani ed alla Coppa Italia della FIK, importanti gare nazionali che avranno luogo a Pescara in marzo ed a Bologna ad aprile. Alla competizione regionale erano iscritti quasi 400 atleti in rappresentanza di 26 società; ha aperto la manifestazione il Sindaco della cittadina umbra Dr. Marco Conticelli ed il vice Presidente nazionale della FIK , Dr. Stefano Pucci. Le squadre della Meiji Kan di Civitavecchia e della Hayashi-Ha di San Gordiano hanno ben figurato anche in questa occasione ottenendo numerosi piazzamenti che hanno aperto le porte , a diversi qualificati, alle finali nazionali. I ragazzi allenati dalla Maestra Virginia Pucci, tecnico della Nazionale femminile FIK, hanno conquistato, per i colori della Meiji Kan, la medaglia d’argento con Lara Agugliaro, Matteo Diassise e Jacopo Scala.

Ottime medaglie di bronzo da Eugenia Nardella , Giada D’Oro , Christian Caruso, Edoardo Scala, Elena di Cicco , Gaia Caruso , Beatrice Tamburrini e Flavia di Cicco.

Da segnalare anche la prestigiosa medaglia di bronzo del giovane Alessandro Medda tesserato con la Hayashi Ha.

“Questa volta è mancato l’oro – commenta Virginia, insegnate della società di via Terme di Traiano – ma il risultato “globale” è molto soddisfacente; d’altra parte oramai, nella FIK il livello tecnico è molto alto e le categorie sono tutte “affollate” di iscritti ed ottenere una medaglia non è certamente facile.”

Da sottolineare la presenza corale dei colori della Meiji Kan che, oltre ai numerosi atleti ed ai due dirigenti nazionali FIK presenti, aveva tra i convocati anche 4 ufficiali di gara , elementi spesso “trascurati” ma indispensabili per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione sportiva ; Lucia Castello , Daniela Ceselli , Salvatore Verzilli e Alessandro Barletta sono stati tra gli arbitri migliori.