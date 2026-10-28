Arrivano altre soddisfazioni per i colori della Meiji Kan in campo internazionale grazie a Jacopo Scala e Lorenzo Saitta. Dal 21 al 25 ottobre scorsi, la splendida Arena Bonifika di Koper/Slovenja ha ospitato i Campionati del mondo della IKU che hanno visto la presenza di ben 1476 atleti provenienti da Europa, America, Africa ed Asia. Ottima l’organizzazione della Dirigenza IKU, una federazione che si è imposta a livello internazionale, per la sua serietà e l’educazione sportiva dei suoi affiliati e della logistica, affidata, in questa occasione alla federazione ospite della Slovenja.

Presente la televisione slovena ed il sindaco della città di Koper , oltre a tutti i dirigenti del board mondiale IKU con, in testa, il Presidente Gilles Willemin (Brasile). Nella squadra italiana erano stati convocati due civitavecchiesi doc cresciuti e tesserati alla palestra di Via Terme di Traiano allenati dalla Maestra Virginia Pucci, presente anche lei a questo importante evento come coach della nazionale di kumite femminile. Buona gara nella classe “Cadetti” del bravo Lorenzo Saitta che, nel kumite individuale, conquistava una prestigiosa medaglia di bronzo. Sfortunata invece la prova del compagno di società Jacopo Scala che, nell’individuale classe “Juniores”, doveva fermarsi al 7° posto. Ma il trionfo doveva arrivare il giorno dopo nelle competizioni a squadre. Schierato nella formazione dei “Cadetti”, Lorenzo Saitta contribuiva in maniera importante alle vittorie che portavano la squadra italiana a conquistare la medaglia d’ oro battendo, in finale, la agguerrita squadra della Romania. Nella squadra “Juniores” determinante la vittoria in finale contro il Brasile di Jacopo Scala che, dopo aver eliminato la Slovenia, il Messico, l’Argentina ed il Belgio ha ottenuto la vittoria decisiva che ha consentito alla formazione FIK di ottenere il titolo iridato per 2/1 sui “carioca”. Grande soddisfazione tra i tesserati della Meiji Kan per avere portato il nome dello sport civitavecchiese in alto ancora una volta, in giro per il mondo.