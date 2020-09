Karate, Bonomi e De Rosa atleti dell’anno

I due atleti della Meiji Kan si sono aggiudicati le belle targhe offerte dalla Federazione per i risultati ottenuti nel 2019

Prosegue con decisione l’attività sportiva della Meiji Kan. Nei locali della società, per ovvi motivi di sicurezza per il Covid, si è tenuta nei giorni scorsi una semplice ma importante cerimonia che ha concluso la stagione agonistica appena passata.

“Anche se questo 2020 – dichiara la Maestra Virginia Pucci – ci ha di fatto dimezzato l’ attività in campo nazionale ed internazionale, abbiamo accolto con grande soddisfazione la nomina ad “atleta dell’anno”, da parte degli Organi FIK del Comitato Alto Lazio /Umbria , di due nostri atleti “ex-aequo”.

I due bravi agonisti della Meiji Kan sono Mattia Bonomi e Lorenzo De Rosa che si sono aggiudicati le belle targhe offerte dalla Federazione per i risultati ottenuti nel 2019.

Mattia Bonomi, dopo aver conquistato il titolo italiano nella specialità kumite shobu ippon (combattimento open) nella categoria Juniores è stato convocato con la Nazionale FIK ed ai Campionati del Mondo IKU, tenuti a Fortaleza in Brasile nel novembre 2019 dove ha conquistato ben due medaglie d’oro, sia nella prova individuale che in quella a squadre. Ottima anche la prova del giovane Lorenzo De Rosa, che, dopo aver centrato il titolo di Campione d’Italia nel kata individuale (prova di forme) stile shito-ryu, ha ottenuto la medaglia di argento, anche lui con la Juniores ai Mondiali. Due campioncini che, anche quest’anno, hanno dato lustro internazionale allo sport della nostra città, rinnovando quella tradizione che ha fatto, della Meiji Kan, una delle più note e blasonate del karate mondiale. Ha effettuato la premiazione il vice-Presidente nazionale della FIK, il Maestro Stefano Pucci, cintura nera 8° dan.