Jeep contro palo della luce, traffico bloccato in via Palmiro Togliatti

Nessun ferito, ma traffico bloccato per diverse ore a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri su via Palmiro Togliatti. Una jeep che si dirigeva verso la mediana ha abbattuto un palo della luce, caduto sulla corsia opposta, addosso ad una vettura parcheggiata dalla parte destra della carreggiata. Fortunatamente in quel momento nessuno stava passando a piedi, in macchina o con lo scooter. Quindi nessuna conseguenza per le persone.